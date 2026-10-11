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Крымская газета

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Горячая линия «Крымэнерго» временно недоступна: как передать заявку

Горячая линия «Крымэнерго» временно недоступна: как передать заявку

Телефоны горячей линии и аварийных служб для приема заявок об отсутствии электроэнергии в настоящее время не работают по техническим причинам.

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