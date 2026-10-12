Самая загадочная смерть в истории: никто до сих пор не знает, кем был этот человек

В 2009 году загадочный мужчина 13 раз выходил из отеля с полным пакетом и возвращался с пустым, но никто так и не узнал, куда исчезали его вещи.
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