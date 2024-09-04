10 интересных фактов из жизни реального кардинала Ришелье

Кардинал Ришелье – личность примечательнейшая, но совершенно отличавшаяся от литературного персонажа в романе Дюма 5 сентября 1585 года родился Арман-Жан дю Плесси де Ришелье - тот самый "красный кардинал", которого мы помним по знаменитому роману Александра Дюма "Три мушкетера".
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