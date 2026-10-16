Запрос на дополнительные 70 миллиардов евро для покрытия военных расходов в 2027 году направил Евросоюзу Владимир Зеленский, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо 16 октября, передает словацкое информагентство TASR.
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