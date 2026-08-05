Офтальмолог Лобан: цифровизация способствует синдрому сухого глаза

Врач-офтальмолог, преподаватель кафедры биологии имени академика В.Н. Ярыгина ИБПЧ Пироговского Университета Элина Лобан рассказала, что распространению синдрома сухого глаза способствуют цифровизация и длительная работа за экраном.
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