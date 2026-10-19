Россия никогда не наносила ударов по гражданской инфраструктуре Украины, если она не использовалась для содействия терактам в РФ — Лавров Глава МИД России выступил на пресс-конференции с Министром иностранных дел Ирана А.
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