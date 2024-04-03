Инвесторы арендовали более 60 объектов недвижимости по городской программе «1 рубль за квадратный метр в год»

По льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год» предприниматели арендовали в столице уже 62 здания и помещения для открытия бизнеса в объектах культурного наследия, размещения детских образовательных учреждений и гостиниц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии