Совбез ООН принял единогласное решение по Украине впервые с начала конфликта

Global Look Press/Lev Radin Совет Безопасности ООН опубликовал заявление по Украине. Он впервые принял единогласное решение в отношении Киева с момента начала военной операции России, сообщил генсек международной организации Антониу Гутерреш.
Global Look Press/Lev Radin Совет Безопасности ООН опубликовал заявление по Украине. Он впервые принял единогласное решение в отношении Киева с момента начала военной операции России, сообщил генсек международной организации Антониу Гутерреш.
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