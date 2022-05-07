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Совбез ООН принял единогласное решение по Украине впервые с начала конфликта

Совбез ООН принял единогласное решение по Украине впервые с начала конфликта

Global Look Press/Lev Radin Совет Безопасности ООН опубликовал заявление по Украине. Он впервые принял единогласное решение в отношении Киева с момента начала военной операции России, сообщил генсек международной организации Антониу Гутерреш.

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