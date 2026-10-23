Белоруссия запретила ввоз широкой номенклатуры товаров из Латвии, включая знаменитые шпроты.
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скоко уже можно писать об этих недостранах?
Как заметил даже Трамп. Иногда доброта хуже воровства!
Нам бы БАТЬКУ в помощь Главному. уж очень он добрый и гуманный. как замети
обрезать все поставки этим "тиграм", пусть закупаются в Европе. чем скорее долетят до дна, тем, можа, скорее думать начнут тем, что осталось.
Жалко только Латгалию. Она - жертва фашистов из Риги.