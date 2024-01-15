Семинар «Небесной грации» определил новые правила выступления художественных гимнастов

Изменилась стоимость определенных элементов, элементов тела и элементов предмета. На прошедший в Сочи семинар по правилам судейства Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная Грация» приехало более 200 судей со всей России и Ближнего зарубежья, ещё сотни участников наблюдали за мероприятием онлайн.