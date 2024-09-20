Выгорание на работе затронуло 59% россиян, но только 16% из них получили поддержку от руководства

Фото: fool.com Согласно результатам недавнего исследования, проведенного авторитетной консалтинговой компанией Mainsgroup, проблема профессионального выгорания стала серьезным вызовом для более чем половины российских работников.
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