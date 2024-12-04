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Минпромторг предложил допускать к тяжелому производству с 16 лет

Минпромторг предложил допускать к тяжелому производству с 16 лет

Министерство промышленной торговли Российской Федерации хочет добиться изменения законодательных норм ради того, чтобы граждане державы смогли работать на тех производствах, которые были признаны тяжелыми, после достижения 16-летнего возраста.

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