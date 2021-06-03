Медвежий угол

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В США недовольны маневрами Военно-морского флота России у берегов Америки в Беринговом проливе

В США недовольны маневрами Военно-морского флота России у берегов Америки в Беринговом проливе

О недовольстве высшего политического руководства Соединенных Штатов масштабными маневрами ВМФ Российской Федерации у морских границ Америки [Берингов пролив] сообщают информационно аналитические порталы "Политическая Россия", "См.

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Аркадий Цыганов
Правильно! Вот это настоящий зеркальный ответ долбанным "партнёрам"

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