Во Владимирскую область поступила детская вакцина от пневмококка

Поставки осуществлены за счет средств федерального бюджета.За счет средств федерального бюджета во все медицинские организации Владимирской области поступило 5441 доз детской вакцины от пневмококковой инфекции.
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