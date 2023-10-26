В Минюсте заявили, что новый КоАП РФ почти готов

Новый российский Кодекс об административных правонарушениях почти готов, об этом в четверг, 26 октября, заявил статс-секретарь – замминистра юстиции РФ Андрей Логинов на конференции "Цифровые международные отношения" в МГИМО.
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