В бийских парках и скверах запретят выгуливать собак

Теперь выгуливать собак придется в тех местах, где не привлекут к ответственности В Бийске в парках и скверах, наиболее популярных у горожан для выгула животных, установят таблички, запрещающие выгул собак, пишет "Бийский рабочий".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии