Опасный период с 30 октября 2023 года по 12 января 2024 года: как избежать неприятностей и потерь Елена ГалицкаяВремя переплетений, перемен и напряженности — именно таким обещается период с 30 октября 2023 года по 12 января 2024 года, предупреждают астрологи.
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