Воронков вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ среди новичков

Андрей Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне, что является третьим результатом среди новичков лиги. В ночь на 31 января в Сент-Луисе (штат Миссури, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» (0:1).