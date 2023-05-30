Катавшегося на байдарке в море туриста убило молнией

Британец скончался в Греции после того, как в него ударила молния во время катания на байдарке. Местные СМИ сообщают, что 26-летнего молодого человека снимали в море у пляжа Агия Агати на Родосе, когда молния ударила в воду неподалеку от него.
Британец скончался в Греции после того, как в него ударила молния во время катания на байдарке. Местные СМИ сообщают, что 26-летнего молодого человека снимали в море у пляжа Агия Агати на Родосе, когда молния ударила в воду неподалеку от него.
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