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Мировое обозрение

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Как изобрели письменность. Часть 7: китайская иероглифика сквозь династии

Как изобрели письменность. Часть 7: китайская иероглифика сквозь династии

Китайская иероглифика — единственная в мире система письма, которая непрерывно используется более трех тысяч лет.

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