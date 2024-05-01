14 признаков некачественной работы, которые бросаются и режут глаза: Доводим проблемы до ума

Недаром говорят, что «ремонт – хуже пожара». Многие семьи (особенно когда делают ремонтные работы своими руками) попадают в настоящий водоворот из дорогостоящих покупок, «доделок» и «докрасок» на долгие месяцы, а то и годы, невероятно растягивая то, что планировалось завершить «с гусарского наскоку».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии