Зарплаты на Чукотке и в Магаданской области превысили 200 тыс. рублей

В июне зарплаты в Чукотке и Магаданской области превысили 200 тысяч рублей. В семи других регионах, включая Москву и Ямало-Ненецкий АО, доходы оказались выше 150 тысяч.
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