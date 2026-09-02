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Царьград

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Зарплаты на Чукотке и в Магаданской области превысили 200 тыс. рублей

Зарплаты на Чукотке и в Магаданской области превысили 200 тыс. рублей

В июне зарплаты в Чукотке и Магаданской области превысили 200 тысяч рублей. В семи других регионах, включая Москву и Ямало-Ненецкий АО, доходы оказались выше 150 тысяч.

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