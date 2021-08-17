"Пульс Планеты"

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Марков рассказал о страшном сне Киева, в котором ВСУ обречены на «афганский сценарий»

Марков рассказал о страшном сне Киева, в котором ВСУ обречены на «афганский сценарий»

Политолог Сергей Марков на примере развития событий в Афганистане рассказал о рисках, с которыми грозит столкнуться Киев.

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степан дунов
Всем госпреступникам в Киеве надо уже сейчас бежать.
Дед Воевода
Русская Украина в настоящее время затаилась. Это жидо-бандеровские фашисты, захватившие власть в результате организованного Западом (США и Евросоюз) вооруженного госпереворота, как бараны, стучат своими кастрюлеголовыми лбами в закрытые для них "ворота" непокоренного Донбасса. А русское и русскокультурное подавляющее население Русской Украины ждет удачный момент, чтобы ударить наверняка.
Александр
Не-не, вы не понимаете, это другое. На Афган-то было всем насрать, а вот на Украине весь мир мечтает построить счастливую демократию и привнести ей еуропейские ценности. Так что новые мильёны долларов для обучения и оснащения укроармии пойдут куда следует.

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