Марков рассказал о страшном сне Киева, в котором ВСУ обречены на «афганский сценарий»

"Пульс Планеты"ПолитикаМарков рассказал о страшном сне Киева, в котором ВСУ обречены на «афганский сценарий» Политолог Сергей Марков на примере развития событий в Афганистане рассказал о рисках, с которыми грозит столкнуться Киев.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьстепан дуновВсем госпреступникам в Киеве надо уже сейчас бежать.Дед ВоеводаРусская Украина в настоящее время затаилась. Это жидо-бандеровские фашисты, захватившие власть в результате организованного Западом (США и Евросоюз) вооруженного госпереворота, как бараны, стучат своими кастрюлеголовыми лбами в закрытые для них "ворота" непокоренного Донбасса. А русское и русскокультурное подавляющее население Русской Украины ждет удачный момент, чтобы ударить наверняка.ААлександрНе-не, вы не понимаете, это другое. На Афган-то было всем насрать, а вот на Украине весь мир мечтает построить счастливую демократию и привнести ей еуропейские ценности. Так что новые мильёны долларов для обучения и оснащения укроармии пойдут куда следует.Комментировать
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