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Пропавший генпрокурор Украины Кравченко нашелся в частной клинике

Пропавший генпрокурор Украины Кравченко нашелся в частной клинике

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко © Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images Генпрокурора Украины Руслана Кравченко, пропавшего после начала операции НАБУ «Карфаген», нашли в частной клинике Киева.

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