Lavrov: There will never be faith in the West

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said that there will never be faith in the West. "There will never be faith in the West, which has lied to us before and is lying now.
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