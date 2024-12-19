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Китай

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Ван Хунин призвал активизировать усилия для укрепления сознания общности китайской нации

Пекин, 18 декабря /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в среду призвал с высокими чувствами ответственности и долга продвигать укрепление сознания общности китайской нации и глубоко осознать важность верного пути в налаживании работы по национальным вопросам, отличающегося китайской спецификой.

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