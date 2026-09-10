Жительница Кубани 3 года получала пособия на несуществующего ребенка

Суд рассмотрит уголовное дело жительницы Успенского района, которая на протяжении трех лет получала пособия на несуществующего ребенка.
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