Baijiahao: подготовка к визиту Путина в Шэньчжэнь удивила аналитиков в КНР

Ожидается, что президент России может сделать неожиданный ход на саммите АТЭС. Не исключается, что на полях саммита пройдёт встреча трёх лидеров — России, США и Китая.
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