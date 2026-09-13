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Царьград

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Baijiahao: подготовка к визиту Путина в Шэньчжэнь удивила аналитиков в КНР

Baijiahao: подготовка к визиту Путина в Шэньчжэнь удивила аналитиков в КНР

Ожидается, что президент России может сделать неожиданный ход на саммите АТЭС. Не исключается, что на полях саммита пройдёт встреча трёх лидеров — России, США и Китая.

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