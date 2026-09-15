Липецк 16 сентября отключат электричество на Жуковского

Отключение электроэнергии затронет дома на улице Жуковского, ремонт продлится с 9 утра до 5 вечера.В Липецке 16 сентября в связи с плановыми ремонтными работами будет отключено электроснабжение.
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