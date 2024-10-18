Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    ...с названием ХИТА ??? Он про какой хит судачит ??? Не про ту ли незатейлевую песенку состоящую из двух слов-"Я-РУСС...SHAMAN: не собира...
  • Влад Владимиров
    Давно известно, что  неугомонные пиндосы и их тупые сателлиты лишь на одни провокации с различными подлянками горазды...Путин заявил, что...
  • Vova Гарин
    Опять черножопый говорящий по русски из средней АзииПодозреваемый в т...

Маск: США станут пустошью из «Безумного Макса» в случае прихода к власти Харрис

Маск: США станут пустошью из «Безумного Макса» в случае прихода к власти Харрис

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в случае прихода к власти кандидатки в президенты США Камалы Харрис, страна может превратиться в ядерную пустошь, подобную сценарию фильмов «Безумный Макс».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх