Маск: США станут пустошью из «Безумного Макса» в случае прихода к власти Харрис

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в случае прихода к власти кандидатки в президенты США Камалы Харрис, страна может превратиться в ядерную пустошь, подобную сценарию фильмов «Безумный Макс».
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