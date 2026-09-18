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Царьград

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Мичков сбросил 13,5 кг перед сезоном, отказавшись от сахара

Мичков сбросил 13,5 кг перед сезоном, отказавшись от сахара

Матвей Мичков, русский нападающий "Филадельфия Флайерз", сбросил 13,5 кг перед сезоном, исключив из рациона фастфуд и сахар.

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