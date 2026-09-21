Springer Nature: младенцы-девочки смотрят на лица, а мальчики — на предметы

Психологи Кембриджского университета показали, что половые различия во внимании заметны с самого рождения: девочки-младенцы дольше рассматривают человеческие лица, а мальчики —предметы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Адмирал Бауэр: Ук...
- Володин: Госдума ...
- Новым судьей по д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым