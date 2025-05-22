Залужный отверг возможность Украины вернуться к границам 1991 или 2022 года

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, а ныне посол Киева в Великобритании Валерий Залужный предостерёг от ожиданий некоего волшебного решения, которое позволит Незалежной восстановить контроль над территориями в границах 1991 или 2022 годов.