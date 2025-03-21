На обратной стороне Луны бушевал океан, но не из воды. Китайский зонд нашел следы древней активности

Далекая, темная и загадочная — обратная сторона Луны всегда оставалась тайной для человечества. Однако китайская миссия Chang'e 6 впервые доставила на Землю образцы породы с той стороны, которую никогда не видят земные наблюдатели.
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