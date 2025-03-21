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На обратной стороне Луны бушевал океан, но не из воды. Китайский зонд нашел следы древней активности

На обратной стороне Луны бушевал океан, но не из воды. Китайский зонд нашел следы древней активности

Далекая, темная и загадочная — обратная сторона Луны всегда оставалась тайной для человечества. Однако китайская миссия Chang'e 6 впервые доставила на Землю образцы породы с той стороны, которую никогда не видят земные наблюдатели.

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