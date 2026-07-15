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Журналист Кинкеро о кризисе в «Ред Булл» в 2018-м: «Марко был в полной ярости от Йоса и клана Ферстаппена»

Итальянский журналист Motorsport.com Роберто Кинкеро поделился историей о конфликте в 2018 году между экс-советником «Ред Булл» Гельмутом Марко и отцом Макса Ферстаппена .

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