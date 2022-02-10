Студенты-медики помогают Кузбассу бороться с коронавирусом

И сейчас последние данные по коронавирусу. За сутки выявлен 1991 случай. 7 скончались. 381 выписан. Снят ряд ограничений: QR-код, сертификат о прививке, справка об отрицательном ПЦР-е при посещении общественных мест и мероприятий больше не нужны.