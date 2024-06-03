Японцы создали электроскутер-трансформер

Tatamel Bike / © ICOMA Tatamel Bike представляет собой компактный электроскутер со складными колесами и рулем, который при необходимости можно можно превратить из транспортного средства в специальный бокс, а затем отправиться вместе с ним на общественном транспорте.
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