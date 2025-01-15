📹🏮Успешно проведены первые натурные испытания опытного прототипа турецкого малозаметного разведывательно-ударного БПЛА ANKA 3 от Turkish Aerospace Industries (TAI).
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📹🏮Успешно проведены первые натурные испытания опытного прототипа турецкого малозаметного разведывательно-ударного БПЛА ANKA 3 от Turkish Aerospace Industries (TAI).