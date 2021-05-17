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Сооснователь криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1,5 млрд

Сооснователь криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1,5 млрд

В надежде справиться с ужасной ситуацией с распространением коронавируса в Индии один из создателей Ethereum, российско-канадский программист Виталик Бутерин пожертвовал в фонд борьбы с заболеванием криптовалюту на сумму 1,5 миллиарда долларов.

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