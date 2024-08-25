Мотострелки на БМП-3 уничтожили до взвода боевиков ВСУ в замаскированных опорпунктах

Экипажи боевой бронированной гусеничной машины БМП-3 мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в замаскированных опорных пунктах.
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