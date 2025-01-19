Волна мощных взрывов в Харьковской области, новые ядерные бомбы в Европе и новое контрнаступление ВСУ, сводка новостей на утро 19 января Юлия СоколоваПосле мощного взрыва в пригороде Николаева подполье сообщило, что под удар могло попасть предприятие по производству топлива.