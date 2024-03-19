Что делают для сокращения разрыва между городом и селом в Карагандинской области

В Карагандинской области в 160 сёлах с потенциалом развития проживают 190 тысяч человек. Чтобы повысить качество жизни сельчан, сделать привлекательнее условия для бизнеса, в регионе реализуется Дорожная карта развития сельских территорий.
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