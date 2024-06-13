В связи с объявлением "желтого кода" муниципальные власти выступили с предупреждением

В связи с "желтым кодом" атмосферной нестабильности, объявленным Государственной гидрометеорологической службой, мэрия Кишинева вновь обращается к жителям и гостям столицы с призывом проявлять осторожность, чтобы защитить свое здоровье и имущество.
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