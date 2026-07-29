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Аргументы и Факты

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Боевики горят в котлах: у Краматорска сжимают клещи, разносят оружие НАТО

Боевики горят в котлах: у Краматорска сжимают клещи, разносят оружие НАТО

Подразделения ВС РФ продолжают планомерно перемалывать оборону противника на донецком направлении. Освобождение посёлка Торское, а затем и Красного Кута в ДНР — не просто строчки в сводках Минобороны, а звенья единой стратегии.

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