Боевики горят в котлах: у Краматорска сжимают клещи, разносят оружие НАТО

Подразделения ВС РФ продолжают планомерно перемалывать оборону противника на донецком направлении. Освобождение посёлка Торское, а затем и Красного Кута в ДНР — не просто строчки в сводках Минобороны, а звенья единой стратегии.
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