В резиденции президента Израиля обсудили психическое здоровье молодежи

В резиденции президента Израиля состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню психического здоровья, с особым вниманием к психическому здоровью детей, подростков и молодежиМинистерство здравоохранения представило данные о состоянии психического здоровья детей и подростков после войны, а также информацию о расширении услуг и возможностей получения психологической и психиатрической помощи в государственной системе здравоохранения .