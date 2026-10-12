В резиденции президента Израиля обсудили психическое здоровье молодежи

В резиденции президента Израиля состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню психического здоровья, с особым вниманием к психическому здоровью детей, подростков и молодежиМинистерство здравоохранения представило данные о состоянии психического здоровья детей и подростков после войны, а также информацию о расширении услуг и возможностей получения психологической и психиатрической помощи в государственной системе здравоохранения .
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