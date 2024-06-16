Спортсменка с Камчатки поддержала «попа-челендж» за президентскую программу

Спортсменка Вероника Степанова, воспитанница елизовской спортивной школы, опубликовала в своем Telegram-канале фото в купальнике, акцентируя внимание на своей фигуре и заявив, что таким образом она поддерживает президентскую программу по укреплению демографической ситуации в стране.