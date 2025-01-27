Дональд Трамп ввел новые санкции: главное за сутки

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. Американский президент Дональд Трамп заявил о введении новых санкций, Владимир Зеленский высказался после сдачи крупного рубежа обороны на границе ДНР, а в Сенате США заявили о преимуществе России в конфликте на Украине.
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