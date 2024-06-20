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Запад вдруг заговорил о второй мирной конференции, где будет представлена Россия. Очередная ловушка?

Запад вдруг заговорил о второй мирной конференции, где будет представлена Россия. Очередная ловушка?

Юрий Кот После саммита в Швейцарии вскрылось мошенничество Зеленского Итак, президент России Путин выдвинул наши условия прекращения СВО: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, внеблоковый статус Украины.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Западу нужен ПЕРЕДЫХ! Чтобы хорошо подготовиться -и двинуть на Россию!! Они от своего намерения РАЗВАЛИТЬ РОССИЮ НЕ ОТКАЖУТСЯ!!    Это не Россия - &quot;семь пятниц на неделе&quot;...
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