Зайон Уильямсон накрыл бросок Джоша Окоги из угла в высоком прыжке

Зайон Уильямсон накрыл бросок Джоша Окоги из угла в высоком прыжке

Тяжелый форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон поставил эффектный блок-шот защитнику «Финикса» Джошу Окоги.

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