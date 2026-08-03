Чемпион UFC Махачев заявил, что никто не тренируется больше него

Обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев в подкасте Game Set Padel Podcast заявил о своем отношении к тренировочному процессу и выразил уверенность в своей подготовке.
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